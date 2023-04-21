В Тюмени на пересечении обхода с улицей Мельникайте до 1 августа 2023 года появится съезд

Дорожники уже приступили к строительству. Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, когда откроют новый съезд на перекрестке с улицей Мельникайте. Работы завершатся к 1 августа 2023 года, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Дорожники уже приступили к строительству: специалисты переносят коммуникации и отсыпают земляное полотно. Протяженность съезда составит более 622 метров, а ширина – 5 метров. Благодаря новому пространственному моделированию плотность автомобильного движения на дорожном участке снизится на 37%.

– Водители, едущие со стороны улицы Пермякова, получат возможность не заходить в кольцо обхода, а выезжать сразу к двум крупным торговым центрам. Территория нам позволяет это все реализовать. Контракт заключен в сентябре 2022 года, в прошлом году здесь выполнили часть подготовительных мероприятий. Все работы будут закончены к 1 августа этого года, – сообщили в пресс-службе ГУС Тюменской области.

Отметим, аналогичный съезд специалисты обустроят на перекрестке улиц Мельникайте и Широтной.