На улице Республики в Тюмени к октябрю 2023 года появится общественное пространство с шезлонгами и амфитеатром

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени благоустроят общественное пространство на улице Республики, 21. Сквер появится на месте пустыря к октябрю 2023 года. Специалисты уже сегодня приступили к работам. Согласно проекту, опубликованному городской администрацией, общественное пространство планируется разделить на несколько зон, одна из них будет представлять собой зеленый уголок для прогулок, а вторая – для любителей отдохнуть на лавочках.

– В зеленом уголке по улице Республики, расположенном между Тюменским государственным институтом культуры и старейшей в городе аптекой № 1, после завершения благоустройства создадут выставочные пространства, амфитеатр, под модульным навесом планируют разместить зоны с вендинговыми автоматами, установят современные скамейки, урны, городские качели разных видов, шезлонги, высадят четыре десятка крупномерных деревьев, – уточняют в городской администрации.

Фото: администрация Тюмени.

Кроме того, подрядная организация должна сохранить и восстановить кирпичную стену, которая окажется внутри нового пространства. Такое архитектурное решение, уверены власти, придаст скверу исторический колорит.

Добавим, специалисты провели археологические раскопки перед началом работ, но найти ценности пока не удалось.