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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 17:00

Ландшафтный пожар у поселка Боровский в Тюменской области МЧС удалось взять под контроль

Сообщение о пожаре на пульт ведомства поступило в 17:30
Серафима Краснова
Сообщение о пожаре на пульт ведомства поступило в 17:30 сегодня, 20 апреля 2023 года.

Сообщение о пожаре на пульт ведомства поступило в 17:30 сегодня, 20 апреля 2023 года.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Природный пожар недалеко от поселка Боровский в Тюменской области находится под контролем спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре на пульт ведомства поступило в 17:30 сегодня, 20 апреля 2023 года.

— В настоящее время пожар ликвидирован. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для тушения возгорания от ведомства привлекалось 24 спасателя и 7 единиц спецтехники.