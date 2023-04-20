Ландшафтный пожар у поселка Боровский в Тюменской области МЧС удалось взять под контроль

Сообщение о пожаре на пульт ведомства поступило в 17:30 сегодня, 20 апреля 2023 года.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Природный пожар недалеко от поселка Боровский в Тюменской области находится под контролем спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о пожаре на пульт ведомства поступило в 17:30 сегодня, 20 апреля 2023 года.
— В настоящее время пожар ликвидирован. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Для тушения возгорания от ведомства привлекалось 24 спасателя и 7 единиц спецтехники.