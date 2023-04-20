25% облигаций ГК «Страна Девелопмент» выкупил крупный банк

Фото: Андрей Рядькин.

Второй выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей с купоном 14,5% годовых был размещен ГК «Страна Девелопмент» 16 марта 2023 года. Организатором выступила инвестиционная компания «Иволга Капитал». Крупнейший институциональный инвестор Альфа-банк выкупил 25% выпуска облигаций «Страна 02».

– Востребованность облигаций «Страны Девелопмент» свидетельствует о доверии крупных институциональных инвесторов к компании и ее стратегии развития. На фоне роста прибыли и повышения рыночной активности мы планируем и в дальнейшем использовать инструмент облигаций для развития компании, – комментирует президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Привлеченные средства будут использованы для развития компании и расширения земельного банка.

Справка

«Страна Девелопмент» – федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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