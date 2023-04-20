Банк Уралсиб запустил сервис «Инвестиции Онлайн»

Фото: ПАО "Уралсиб Банк".

Банк Уралсиб запустил сервис для частных инвесторов в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Сервис дает возможность быстро совершать онлайн выгодные сделки по покупке или продаже акций или облигаций, а также валюты.

Стать инвестором просто: зайдите в раздел «Инвестиции» приложения «Уралсиб Онлайн» и бесплатно откройте брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

В ближайшее время мы расширим возможности сервиса, добавив обучение, торговлю по лимитным заявкам и множество других функций, чтобы вы могли достичь своих инвестиционных целей еще быстрее и эффективнее.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)

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