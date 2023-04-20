В Тюмени 21 апреля 2023 года из-за пожаров сильно испортится качество воздуха

Жителям Тюмени советуют чаще проветривать помещение. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В тюменском воздухе витают опасные частицы. Согласно данным сервиса по отслеживанию качества воздуха IQAir на 20 апреля 2023 года, концентрация PM2.5 в воздухе в настоящее время в 1,2 раза превышает годовое значение ВОЗ по качеству воздуха.

Сейчас качество воздуха в Тюмени сервис оценивает в 25 пунктов, что означает «хорошо». Однако уже завтра, 21 апреля, ситуация ухудшится. Качество воздуха вырастет до 54 пунктов, что оценивается как «среднее».

Сейчас сервис рекомендует жителям Тюмени чаще проветривать помещения. Кроме этого, в ресурсе указано, что, чтобы сократить воздействие загрязнений, можно приобрести домашний очиститель воздуха и ежедневно отслеживать качество воздуха в специализированных приложениях.

Добавим, что качество воздуха в Тюменской области ухудшится из-за бушующих в Сибири пожаров. По данным открытых интернет-источников, возгорания зарегистрированы в Омске и Свердловской области.