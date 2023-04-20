В Тюмени нашли виновного в пожаре на улице Комарова, где погибла супружеская пара

В ходе расследования правоохранители установили личность поджигателя. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени нашли виновного в пожаре на улице Комарова, где скончалась супружеская пара. Напомним, 17 апреля 2023 года в бытовом металлическом вагончике произошло возгорание. В ночном пожаре погибли мужчина и женщина. Экспертиза показала, что смерть пары носит криминальный характер.

В ходе расследования правоохранители установили личность поджигателя. Им оказался 22-летний знакомый убитых. По версии следствия, парень во время алкогольной вечеринки поругался с погибшими. В ходе конфликта молодой человек взял металлическую трубу и ударил по голове и телу мужчины, а потом и его жены.

– От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Напомним, огонь спасатели потушили в течение нескольких часов. Для ликвидации возгорания сотрудники МЧС разобрали вагончик.