На Урале за 2022 год построили 8,5 млн квадратных метров жилья

Фото: полпред президента РФ по УрФО.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел заседание, в котором приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Участники заседания поговорили о ситуации в строительной сфере Урала.

– Несмотря на действие санкций, динамика строительства обнадеживает. Сейчас в стройке почти восемь с половиной миллионов квадратных метров. Это на полмиллиона квадратных метров больше, чем на аналогичную дату прошлого года, – сообщил Владимир Якушев.

В Уральском федеральном округе объемы строительства жилья составили 8,5 миллиона квадратных метров.