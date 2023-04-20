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НовостиПолитика20 апреля 2023 9:25

На Урале за 2022 год построили 8,5 млн квадратных метров жилья

В заседании принял участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин
Серафима Краснова
Фото: полпред президента РФ по УрФО.

Фото: полпред президента РФ по УрФО.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел заседание, в котором приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Участники заседания поговорили о ситуации в строительной сфере Урала.

– Несмотря на действие санкций, динамика строительства обнадеживает. Сейчас в стройке почти восемь с половиной миллионов квадратных метров. Это на полмиллиона квадратных метров больше, чем на аналогичную дату прошлого года, – сообщил Владимир Якушев.

В Уральском федеральном округе объемы строительства жилья составили 8,5 миллиона квадратных метров.