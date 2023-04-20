Владимир Якушев поздравил депутатов и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным праздником

Фото: официальный сайт полпреда президента РФ по УрФО.

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил депутатов, работников и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

На сегодняшний день в УрФО расположено более тысячи муниципальных образований.

– Местное самоуправление – это связующее звено между жителями и органами государственной власти. А качественная работа муниципальной власти – залог успешного развития государства. От неё во многом зависит уровень доверия жителей к системе госуправления, эффективность реализации федеральных проектов и инициатив, – отметил Владимир Якушев.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в Тюмени по новым правилам.