Следователи взяли на контроль смерть 67-летнего рыбака на озере Большое Тарманское под Тюменью

Мужчины рыбачили в месте, несмотря на запрещающие знаки о выходе на лед. Фото: Татьяна Коркина

Следователи взяли на контроль смерть рыбака на озере Большое Тарманское. Трагедия произошла накануне, 19 апреля. Тело 67-летнего мужчины вытащили водолазы. Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку.

По данным ведомства, накануне днем мужчины рыбачили в опасном месте, несмотря на запрещающие знаки о выходе на лед. Тюменцы начали передвигаться по льду, все трое провалились в воду. К счастью, двоих рыбаков удалось спасти, а тело третьего извлекли из воды спасатели.

– Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Смерть мужчины наступила в результате утопления. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Правоохранители призывают граждан не выходить на лед, который стал рыхлым и тонким в связи с наступлением весеннего паводка.