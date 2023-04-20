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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 6:14

Следователи взяли на контроль смерть 67-летнего рыбака на озере Большое Тарманское под Тюменью

Мужчины рыбачили в опасном месте, несмотря на запрещающие знаки о выходе на лед
Серафима Краснова
Мужчины рыбачили в месте, несмотря на запрещающие знаки о выходе на лед.

Мужчины рыбачили в месте, несмотря на запрещающие знаки о выходе на лед.

Фото: Татьяна Коркина

Следователи взяли на контроль смерть рыбака на озере Большое Тарманское. Трагедия произошла накануне, 19 апреля. Тело 67-летнего мужчины вытащили водолазы. Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку.

По данным ведомства, накануне днем мужчины рыбачили в опасном месте, несмотря на запрещающие знаки о выходе на лед. Тюменцы начали передвигаться по льду, все трое провалились в воду. К счастью, двоих рыбаков удалось спасти, а тело третьего извлекли из воды спасатели.

– Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Смерть мужчины наступила в результате утопления. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Правоохранители призывают граждан не выходить на лед, который стал рыхлым и тонким в связи с наступлением весеннего паводка.