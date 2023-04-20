Губернатор Александр Моор заявил об увеличении продолжительности жизни тюменцев

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

Тюменцы стали жить немного дольше. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что продолжительность жизни жителей в 2022 году увеличилась на 2,5 года, а именно на 912,5 дня в сравнении с 2021 годом. На конец 2022 года средняя продолжительность жизни тюменцев достигла 73,63 года.

Со слов главы региона, результат принесли реализуемые в регионе программы по повышению уровня здоровья, на которые направили миллиарды рублей. Большая часть ассигнований была выделена на ремонт медицинских учреждений и строительство новых модульных ФАПов. Также власти активно привлекают врачей и других медицинских специалистов в отдаленные пункты региона.

Медикам предлагают финансовые компенсации и денежные подушки для нового старта в жизни.

Медикам предлагают финансовые компенсации и денежные подушки для нового старта в жизни.

Впрочем, в регионе остается немало проблем в сфере здравоохранения. В частности, Моор заявил о нехватке врачей в сельской местности, но работы продолжаются.

Напомним, сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор отчитался о деятельности правительства в 2022 году. В частности, глава региона поговорил о мерах поддержки семей мобилизованных и планах на ближайшее будущее.