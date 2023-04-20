Новые платные парковки на 2882 машино-места появятся в Тюмени в 2023 году

На подземном паркинге платными станет территория на следующих улицах: Максима Горького до Республики. Фото: Татьяна Коркина

В центре Тюмени появится новая платная парковочная зона. Такую информацию озвучили в пресс-службе городской администрации. За 2023 год в Тюмени запустят платные парковочные пространства на 400 машино-мест.

– В МКУ «Тюменгортранс» разрабатывается конкурсная документация на поставку оборудования для введения платного режима на подземной парковке у Тюменского драматического театра. Срок введения платности не определен. Платная парковочная зона рассчитана на 298 машино-мест, – рассказала редакции «Комсомольской правды» –Тюмень» председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Кроме того, на подземном паркинге платными станет территория на следующих улицах: от Максима Горького до Республики, включая Фабричную и Орджоникидзе, недалеко от дома № 63. В 2023 году власти планируют оборудовать 2882 машино-места в центре города.

Напомним, что платная парковка работает утром и днем, с 19 часов до 7 утра жители могут парковаться в платной зоне паркинга бесплатно. Также предусмотрены определенные льготы для многодетных семей и горожан, проживающих в дома, которые находятся вблизи платного пространства.

Отметим, что недостроенный паркинг на окраине Тюмени в микрорайоне Ямальский выставят на торги за 68 млн рублей.