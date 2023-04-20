Маленькие дети получили травмы в ДТП на Володарского в Тобольске

Авария произошла из-за нарушений очередности проезда на перекрестках неравнозначных дорог. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Маленькие дети получили травмы в ДТП, которое произошло накануне, 19 апреля, в Тобольске. По данным ГИБДД, в районе 5 часов вечера на перекрестках улиц Володарского и Дзержинского столкнулись легковые автомобили.

По предварительной информации, авария произошла из-за нарушений очередности проезда на перекрестке неравнозначных дорог.

В момент ДТП несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

«В результате ДТП 54-летний мужчина, управлявший LADA ,и двое его несовершеннолетних пассажиров, мальчик и девочка 5 лет, получили различные травмы», – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

По данным ведомства, в момент ДТП несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах.