Светофоры от Свердлова до Губкина отключат 20 апреля 2023 года в Тюмени

С 9 утра до 5 вечера пройдут плановые отключения на пересечении улиц Дамбовской и Губкина. Фото: Татьяна Коркина

Почти десять светофоров перестали работать в Тюмени в четверг, 20 апреля 2023 года. Дорожные объекты отключили сегодня на Свердлова, Комсомольской и Пермякова. На перекрестках пройдут плановые работы, рассказали в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Светофоры с 8 утра до 17 вечера перестанут работать на следующих улицах: Свердлова – Даудельная, Комсомольская – Свердлова, включая 50 лет Октября и Пермякова, а также на Елецкой.

Кроме того, с 9 утра до 17 вечера пройдут плановые отключения на пересечении улиц Дамбовской и Губкина.

Тюменским автомобилистам рекомендуют соблюдать ПДД и следовать дорожным указателям.