У популярной птицефабрики в Тюменской области за 2022 год резко упала выручка –на 56,9%

Чистый доход предприятия улучшился и составил 678 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

Главный поставщик яиц и куриного мяса в Тюменской области птицефабрика «Боровская» теряет выручку. Компания отчиталась о финансовых результатах за 2022 года. Согласно официальным данным, у предприятия на 56,9% упала выручка. За предыдущий год птицефабрика заработала более 2 миллиардов рублей.

Примечательно, что чистый доход предприятия улучшился и составил 678 миллионов рублей. Это на 183% больше, чем годом ранее.

Добавим, что на птицефабрики в 2021 году произошла вспышка птичьего гриппа, поэтому специалистам пришлось уничтожить миллионы кур. За 2022 года компания восстановила свою деятельность.