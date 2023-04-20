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НовостиОбщество20 апреля 2023 4:40

У популярной птицефабрики в Тюменской области за 2022 год резко упала выручка –на 56,9%

Чистый доход предприятия улучшился и составил 678 миллионов рублей
Серафима Краснова
Чистый доход предприятия улучшился и составил 678 миллионов рублей

Чистый доход предприятия улучшился и составил 678 миллионов рублей

Фото: Татьяна Коркина

Главный поставщик яиц и куриного мяса в Тюменской области птицефабрика «Боровская» теряет выручку. Компания отчиталась о финансовых результатах за 2022 года. Согласно официальным данным, у предприятия на 56,9% упала выручка. За предыдущий год птицефабрика заработала более 2 миллиардов рублей.

Примечательно, что чистый доход предприятия улучшился и составил 678 миллионов рублей. Это на 183% больше, чем годом ранее.

Добавим, что на птицефабрики в 2021 году произошла вспышка птичьего гриппа, поэтому специалистам пришлось уничтожить миллионы кур. За 2022 года компания восстановила свою деятельность.