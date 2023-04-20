В образовательных учреждениях Тюмени 20 апреля 2023 года дежурят сотрудники полиции

Рейды проходят в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях.
Фото: Татьяна Коркина
В тюменских школах сегодня, 20 апреля 2023 года, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Рейды проходят в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях региона.
– Сегодня в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях региона вышли на дежурство сотрудники правоохранительных органов. Работа плановая, идет в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе информационного центра правительства по Тюменской области.
Отметим, что вчера, 19 апреля, в Тюмени из-за учений Росгвардии были слышны выстрелы. Плановые учения проходили вблизи многоквартирных домов на улице Харьковской.