В образовательных учреждениях Тюмени 20 апреля 2023 года дежурят сотрудники полиции

Рейды проходят в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях. Фото: Татьяна Коркина

В тюменских школах сегодня, 20 апреля 2023 года, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Рейды проходят в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях региона.

– Сегодня в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях региона вышли на дежурство сотрудники правоохранительных органов. Работа плановая, идет в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе информационного центра правительства по Тюменской области.

Отметим, что вчера, 19 апреля, в Тюмени из-за учений Росгвардии были слышны выстрелы. Плановые учения проходили вблизи многоквартирных домов на улице Харьковской.