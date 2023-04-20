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НовостиОбщество20 апреля 2023 4:05

В образовательных учреждениях Тюмени 20 апреля 2023 года дежурят сотрудники полиции

Рейды проходят в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях
Серафима Краснова
Рейды проходят в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях.

Рейды проходят в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях.

Фото: Татьяна Коркина

В тюменских школах сегодня, 20 апреля 2023 года, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Рейды проходят в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях региона.

– Сегодня в рамках профилактики совершения противоправных действий в образовательных учреждениях региона вышли на дежурство сотрудники правоохранительных органов. Работа плановая, идет в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе информационного центра правительства по Тюменской области.

Отметим, что вчера, 19 апреля, в Тюмени из-за учений Росгвардии были слышны выстрелы. Плановые учения проходили вблизи многоквартирных домов на улице Харьковской.