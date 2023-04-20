На Тюмень надвигаются затяжные дожди и потепление до +14 градусов

20 апреля православная церковь вспоминает о юной мученице Акилине. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На Тюменскую область идут затяжные дожди. По данным синоптиков, в субботу, 22 апреля 2023 года, в регионе будут идти осадки весь день. Дождь в Тюменской области пойдет во второй половине дня и продлится до воскресенья. В течение суток на регион выпадет почти 5 мм осадков.

Последний день недели также отметится дождями, но они будут не такими мощными. Перед непогодой тюменцев ждет слабое потепление. В четверг, 20 апреля, температура воздуха днем составит +13 градусов Цельсия, местами +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся ниже 0 градусов.

20 апреля Цравославная Церковь поминает юную мученицу Акилину. Отличный день для изменений имиджа. Разрешено проводить генеральную уборку, поэтому стоит заглянуть в каждый уголок дома, чтобы вычистить от пыли. Считается, что это поможет очистить помещение от негатива, поэтому семья будет жить в любви и понимании.