Международная сеть магазинов дизайнерской одежды Lichi 22 апреля откроется в Тюмени

Сеть магазинов работает в девяти странах мира.
Фото: Татьяна Коркина
В тюменском ТЦ «Кристалл» откроется популярный магазин Lichi. Предположительно, торговая точка дизайнерской одежды появится уже 21-22 апреля, пишет Telegram-канал «Темы Тюмени».
Сеть магазинов работает в девяти странах мира. В торговых точках представлены дорогая одежда, обувь и аксессуары. На сегодняшний день магазины открыты в 17 крупных городах России: от Екатеринбурга до Омска.
Напомним, в Тюмени снова открылись магазины Zara под новым брендом.