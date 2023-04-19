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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:30

Международная сеть магазинов дизайнерской одежды Lichi 22 апреля откроется в Тюмени

Сеть магазинов работает в девяти странах мира
Серафима Краснова
Сеть магазинов работает в девяти странах мира.

Сеть магазинов работает в девяти странах мира.

Фото: Татьяна Коркина

В тюменском ТЦ «Кристалл» откроется популярный магазин Lichi. Предположительно, торговая точка дизайнерской одежды появится уже 21-22 апреля, пишет Telegram-канал «Темы Тюмени».

Сеть магазинов работает в девяти странах мира. В торговых точках представлены дорогая одежда, обувь и аксессуары. На сегодняшний день магазины открыты в 17 крупных городах России: от Екатеринбурга до Омска.

Напомним, в Тюмени снова открылись магазины Zara под новым брендом.