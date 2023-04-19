Тюменские врачи провели экстренную операцию на позвоночнике пациента по удалению грыжи

Врачи поставили диагноз пациенту – «грыжа межпозвонкового диска на фоне сужения позвоночного канала». Фото: Татьяна Коркина

Эндоскопическая операция помогла пациенту встать на ноги. В медицинское учреждение на скорой помощи поступил тюменец с сильной болью в спине. Врачи поставили ему диагноз «грыжа межпозвонкового диска на фоне сужения позвоночного канала».

Медики положили мужчину на экстренную операцию, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

– Врачи медсанчасти «Нефтяник» удали грыжу и выполнили декомпрессию позвоночного канала. Специалисты использовали современный метод лечения, который позволил путем прокола, без разреза выполнить необходимую операцию, – уточнили в департаменте.

Добавим, уже на следующий день пациент смог встать на ноги.