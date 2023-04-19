Тюменские нефтепроводчики одержали победу во всероссийском турнире по мини-футболу

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

Команда АО «Транснефть – Сибирь» стала первой на корпоративном турнире по мини-футболу среди дочерних организаций российской нефтепроводной компании. Соревнование, приуроченное к 30-летию компании, проходило в Сочи.

В спортивном мероприятии поучаствовали более 160 человек из 12 команд. Двухдневный турнир начался с игр в четырех подгруппах. Команда тюменских спортсменов результативно провела отборочные матчи, а в полуфинальной игре уверенно обыграла соперников. Лучшим игроком турнира признали работника Тюменского управления магистральных нефтепроводов Артура Ахмерова.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

– Все команды были сильные. Игры получились захватывающими и динамичными. Горжусь своей командой, выложились на все 100 процентов, – отметил капитан команды, начальник отдела эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктов Тюменского УМН Руслан Абдуллин.

Следующий турнир по мини-футболу пройдёт в мае 2023 года. Его так же приурочат к 30-летию организации.