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НовостиОбщество19 апреля 2023 10:58

Дополнительные рейсы в Салехард ввели для тюменцев на майские праздники с 28 апреля 2023 года

Первый самолет из Рощино в ЯНАО вылетит 28 апреля
Серафима Краснова
Первый самолет из Рощино в ЯНАО вылетит 28 апреля.

Первый самолет из Рощино в ЯНАО вылетит 28 апреля.

Фото: Татьяна Коркина

Из Тюмени в Салехард запустят дополнительные рейсы. Полеты станет выполнять авиакомпания «Ямал» с 28 апреля 2023 года. Количество перелетов из Тюмени в Салехард увеличится только на время майских праздников. Изменения позволят жителям областной столицы комфортно путешествовать по стране.

Первый самолет из Рощино в ЯНАО вылетит 28 апреля. Билеты тюменцы могут купить на сайте авиакомпании и в кассах аэропорта.

Напомним, вылетевший из Тюмени самолет из-за отказа генератора вернулся в аэропорт.