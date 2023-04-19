Дополнительные рейсы в Салехард ввели для тюменцев на майские праздники с 28 апреля 2023 года

Первый самолет из Рощино в ЯНАО вылетит 28 апреля. Фото: Татьяна Коркина

Из Тюмени в Салехард запустят дополнительные рейсы. Полеты станет выполнять авиакомпания «Ямал» с 28 апреля 2023 года. Количество перелетов из Тюмени в Салехард увеличится только на время майских праздников. Изменения позволят жителям областной столицы комфортно путешествовать по стране.

Первый самолет из Рощино в ЯНАО вылетит 28 апреля. Билеты тюменцы могут купить на сайте авиакомпании и в кассах аэропорта.

Напомним, вылетевший из Тюмени самолет из-за отказа генератора вернулся в аэропорт.