Тюменца осудили на 14 лет за домогательства к 14-летней девочке

Обвиняемый приставал к дальней родственнице. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени суд вынес приговор 35-летнему сотруднику научного центра за действия сексуального характера в отношении подростка. Мужчина приставал к 14-летней девочке.

По версии следствия, в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года обвиняемый приставал к дальней родственнице. Девочка, находясь в гостях у своей бабушки, присела на диван к тюменцу, который воспользовался ситуацией.

– Девушка поначалу стеснялась рассказывать маме о своих «злоключениях», а потом все-таки призналась. Родительница с заявлением обратилась в Следственный комитет, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск законного представителя ребенка и взыскал с обвиняемого более 800 тысяч рублей. Изучив материалы дела, суд отправил жителя Тюмени на 14 лет в колонию строгого режима.