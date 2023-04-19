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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 10:44

Тюменца осудили на 14 лет за домогательства к 14-летней девочке

Обвиняемый приставал к дальней родственнице
Серафима Краснова
Обвиняемый приставал к дальней родственнице.

Обвиняемый приставал к дальней родственнице.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени суд вынес приговор 35-летнему сотруднику научного центра за действия сексуального характера в отношении подростка. Мужчина приставал к 14-летней девочке.

По версии следствия, в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года обвиняемый приставал к дальней родственнице. Девочка, находясь в гостях у своей бабушки, присела на диван к тюменцу, который воспользовался ситуацией.

– Девушка поначалу стеснялась рассказывать маме о своих «злоключениях», а потом все-таки призналась. Родительница с заявлением обратилась в Следственный комитет, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск законного представителя ребенка и взыскал с обвиняемого более 800 тысяч рублей. Изучив материалы дела, суд отправил жителя Тюмени на 14 лет в колонию строгого режима.