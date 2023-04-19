В Тюмени идет набор контрактников на военную службу в другом регионе

Кандидатов обеспечат общежитием и денежной компенсацией. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Военный комиссариат объявил о формировании подразделений военнослужащих по контракту. Тюменцев приглашают устроиться контрактником на зарплату свыше 195 тысяч рублей. Службу придется проходить в других регионах России, говорится в объявлении о вакансии, опубликованном на портале по поиску работы.

Предлагают служить по контракту на должности стрелка всем желающим от 18 до 50 лет, с образованием не ниже 9 классов школы, без ограничений по здоровью. Кандидатов обеспечат общежитием, денежной компенсацией и гарантией получения образования следующего уровня.

– Вакансия военнослужащего по контракту от военного комиссариата Тюменской области. Профессия: стрелок, количество рабочих мест – 100. Заработная плата – 195 тысяч рублей, – указано в объявлении.

Напомним, служба в армии по контракту – деятельность в Вооруженных Силах РФ, осуществляемая на добровольной основе. Контракт подписывается на определенный срок.