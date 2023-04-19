Жители Тюменской области стали больше выкладывать фото и видео из ЗАГСов

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Жители Тюменской области стали чаще делиться фото- и видеоматериалами со свадебных церемоний. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные по мобильной активности абонентов во дворцах бракосочетания. По сравнению с началом прошлой весны рост составил 15%.

Согласно статистике, самыми интернет-активными гостями оказались посетители государственных учреждений Тобольска, Заводоуковска и Ялуторовска – на эти точки приходится наибольшее число трафика. А вот посетители тюменских ЗАГСов, наоборот, меньше всего отвлекались на соцсети и мессенджеры – здесь на одного человека приходится наименьшее число мегабайтов.

Самым популярным мессенджером для отправки контента со свадеб стал Telegram, а среди соцсетей лидерство держит «ВКонтакте».

Кроме того, посетители стали чаще разговаривать до и после проведения торжественных церемоний. Особенно общаться по мобильному телефону любят жители столицы региона – тюменцы.

Отметим, что в этом году для оперативного размещения кадров со свадебных фотосессий и прогулок связисты прокачали сеть в 240 локациях Тюмени. Скорость подросла в центре, в районе городской эспланады, десятках скверов, Затюменском экопарке, Цветном бульваре, Гилевской и Ватутинской рощах и др.

Ранее над качеством телеком-услуг поработали в Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.