22 апреля отмечается Международный день Земли – праздник чистой воды, земли и воздуха

Экологические недели уже начались во многих детских садах и школах Тюменской области. Фото: Татьяна Коркина

Для каждого из нас это еще один день, когда стоит задуматься, что может сделать человек для решения экологических проблем.

Экологические недели, предшествующие празднику, уже начались во многих детских садах и школах Тюменской области. Они дополняют уроки экологии, ставшие неотъемлемой частью образовательного процесса и формирования культуры экологической осознанности и сопричастности.

– Еще один бокс для сбора пластиковых крышек мы установили в день открытия экологической недели в третьем корпусе детского сада № 110. Сегодня мы понимаем, что для сохранения природы необходимо объединение усилий каждого из нас, и даже малыши могут стать активными участниками экосообщества, – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Забота о нашей планете должна стать частью нашей повседневной жизни, а не просто единичным событием в году, поэтому разговаривать с детьми об экологии важно и дома.

Проект «Создавая будущее» предлагает несколько идей как увлечь темой экологии ребенка:

1. Пригласите соседей с детьми на субботник и устройте уборку во дворе. Во время уборки расскажите детям о том, что мусор не только портит красоту природы, но и вредит животным и растениям. Не забудьте взять с собой термос и вкусняшки. Ведь пикник – отличный способ замотивировать ребенка и лучше познакомиться с соседями.

2. Посадите растение. Любое – от травы до дерева! Ухаживая за ним, ребенок будет гораздо бережнее относиться и к другим растениям.

3. Не забывайте о раздельном сборе мусора. Начните с нескольких фракций – пластик, стекло, бумага. Объясните детям, что при правильном раздельном сборе мусора можно уменьшить количество отходов и сэкономить природные ресурсы.

4. Поддерживайте фонды помощи животным. Приютам всегда нужны волонтеры и помощь в покупке медикаментов и питания. На семейном совете можно выбрать удобный для вас способ участия в жизни питомцев приюта и постараться придерживаться его на регулярной основе.

5. Устройте семейный кинопросмотр. Есть множество фильмов и мультфильмов об экологии, которые можно посмотреть с детьми. Например, сборник серий об экологии «Смешарики», «ВАЛЛ-И», «Лесная братва» и многие другие.

И, главное, почаще напоминайте детям, что даже маленькие шаги ведут к большим переменам!