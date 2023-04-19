Жители в Тюмени раскупили из аптек лекарственные препараты для щитовидной железы

Отсутствие медицинского препарата подтвердили и в справочной службе нескольких тюменских аптек. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы в социальных сетях массово жалуются на отсутствие медицинских препаратов для лечения щитовидной железы. С их слов, практически не достать лекарства под названиями «Пропицил» и аналог «Мерказолил». Оба препарата, согласно данным открытых интернет-источников, производят за территорией РФ.

В онлайн-аптеках пишут, что лекарства нет даже на складах. Отсутствие медицинского препарата подтвердили и в справочной службе нескольких тюменских аптек.

Фото: соцсети.

Напомним, в Тюмени лекарства подорожали в среднем на 1,6%. Особо мощный рост зафиксирован в сегменте медицинских препаратов для сердечников.