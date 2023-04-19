В Тюмени владелец собаки, повредившей лицо 2-летнего мальчика, выплатит моральную компенсацию в размере 1 млн рублей

Сотрудники ведомства обратились в суд с иском к владельцу собаки о взыскании в пользу родителей несовершеннолетнего моральной компенсации. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени владелец собаки, которая повредила лицо 2-летнему малышу в кабине лифта многоквартирного дома на Верхнетарманской, выплатит родителям моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Инцидент произошел в январе 2023 года.

По данным следствия, днем мужчина зашел в лифт дома с собакой породы американский стафтерьер без намордника. Также было заявлено, что парень ослабил поводок, что привело к нападению животного на маленького ребенка. Собака нанесла малышу телесные повреждения, врачам пришлось зашивать ему лицо.

– 10 дней ребенок находился на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой и пластической хирургии ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2», проведено оперативное вмешательство, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сотрудники ведомства обратились в суд с иском к владельцу собаки о взыскании в пользу родителей несовершеннолетнего моральной компенсации на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Изучив материалы дела, Ленинский суд удовлетворил заявление прокуратуры.