Тюменцев напугали таинственные звуки выстрелов на Харьковской

В Тюмени проводятся плановые учения подразделений Росгвардии. Фото: Татьяна Коркина

Звуки выстрелов напугали жителей Тюмени текущим утром, 19 апреля 2023 года. Странные звуки услышали граждане из многоквартирных домов на улице Харьковской в Тюмени. Жители утверждают, что на перекрестке было замечено скопление группы силовиков.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу Росгвардии региона за комментарием.

– Проводятся плановые учения подразделений Росгвардии, дислоцированных в Тюмени и области. Просьба к гражданам отнестись с пониманием, – сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области Людмила Попова.

В ведомстве попросили жителей соблюдать спокойствие. Учения закончатся в ближайшее время.