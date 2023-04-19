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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:13

Тюменцев напугали таинственные звуки выстрелов на Харьковской

В Тюмени проводятся плановые учения подразделений Росгвардии
Виктория Гаврик
В Тюмени проводятся плановые учения подразделений Росгвардии.

В Тюмени проводятся плановые учения подразделений Росгвардии.

Фото: Татьяна Коркина

Звуки выстрелов напугали жителей Тюмени текущим утром, 19 апреля 2023 года. Странные звуки услышали граждане из многоквартирных домов на улице Харьковской в Тюмени. Жители утверждают, что на перекрестке было замечено скопление группы силовиков.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу Росгвардии региона за комментарием.

– Проводятся плановые учения подразделений Росгвардии, дислоцированных в Тюмени и области. Просьба к гражданам отнестись с пониманием, – сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области Людмила Попова.

В ведомстве попросили жителей соблюдать спокойствие. Учения закончатся в ближайшее время.