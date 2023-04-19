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НовостиОбщество19 апреля 2023 4:33

В тюменском СНТ «Серебряный бор» 13-летний мальчик ушел из дома без телефона и верхней одежды

Марат К. проживает с родителями в СНТ «Серебряный бор»
Серафима Краснова
13-летний Марат К. проживает с родителями в СНТ «Серебряный бор».

13-летний Марат К. проживает с родителями в СНТ «Серебряный бор».

Фото: Татьяна Коркина

Весь вечер в Тюмени искали мальчика, который ушел из дома. Подросток оставил телефон и личные вещи. Некоторое время парень бродил по улицам. Примечательно, что ребенок ушел из дома, одетый не по погоде, сообщили волонтеры поискового отряда ДПСО «ТюменьРегионСпас».

Добавим, что 13-летний Марат К. проживает с родителями в СНТ «Серебряный бор». Парень сбежал из дома утром 18 апреля 2023 года. Он не пошел в школу и не вернулся домой. Мать мальчика обратилась к волонтерам и полиции поздним вечером.

Однако подросток испугался и сам позвонил родителям с телефона случайного прохожего. Мальчика нашли, он жив. Вчера и сегодня правоохранительные органы выясняют причины его поступка, с родителями работает ПДН.