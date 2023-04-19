В Тюменской области специальные выплаты получили более 10 тысяч медработников на сумму свыше 200 млн рублей

От государства социальные выплаты положены медицинском сотрудникам первичного звена здравоохранения. Фото: Татьяна Коркина

Более 10 тысяч медицинских специалистов получили социальные выплаты на свои нужды. За три месяца 2023 года врачам и медикам передали порядка 200 миллионов рублей, рассказывают в Социальном Фонде России по Тюменской области.

Отметим, от государства социальные выплаты положены медицинском сотрудникам первичного звена здравоохранения. В частности, специалистам скорой помощи. Оплата варьируется от 4,5 тыс. рублей до 18,5 тыс. рублей.

Напомним, врачам не нужно никуда ходить. Данные подает медицинское учреждения, где работает сотрудник.