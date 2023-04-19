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НовостиОбщество19 апреля 2023 4:22

В Тюменской области специальные выплаты получили более 10 тысяч медработников на сумму свыше 200 млн рублей

От государства социальные выплаты положены медицинском сотрудникам первичного звена здравоохранения
Серафима Краснова
От государства социальные выплаты положены медицинском сотрудникам первичного звена здравоохранения.

От государства социальные выплаты положены медицинском сотрудникам первичного звена здравоохранения.

Фото: Татьяна Коркина

Более 10 тысяч медицинских специалистов получили социальные выплаты на свои нужды. За три месяца 2023 года врачам и медикам передали порядка 200 миллионов рублей, рассказывают в Социальном Фонде России по Тюменской области.

Отметим, от государства социальные выплаты положены медицинском сотрудникам первичного звена здравоохранения. В частности, специалистам скорой помощи. Оплата варьируется от 4,5 тыс. рублей до 18,5 тыс. рублей.

Напомним, врачам не нужно никуда ходить. Данные подает медицинское учреждения, где работает сотрудник.