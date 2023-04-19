Перед затяжными дождями жителей в Тюменской области 19 апреля 2023 года ждет умеренное похолодание

Температура воздуха днем составит +5...+8 градусов. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменскую область уже к концу текущей недели придут серьезные осадки, такой вывод можно сделать на основании данным Росгидрометцентра. По данным метеорологов, осадки ожидаются в Тюмени и области в четверг, 20 апреля 2023 года.

Дожди будут идти в регионе несколько дней, до концы выходных. При этом перед затяжными дождями жителей ждет небольшое похолодание. Столбики термометров сегодня, 19 апреля 2023 года, опустятся ниже -15 градусов Цельсия ночью. Температура воздуха днем составит +5...+8 градусов.

Добавим, осадки в Тюменской области будут идти три дня, с 19 до 21 апреля. При этом интенсивность дождей местами достигнет 3 мм. Дневная температура в Тюмени в выходные составит около +16 градусов Цельсия, также следует из прогноза.