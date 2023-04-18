В заречной части Тюмени 18 апреля выгорело здание частного дома на площади 180 кв метров

Данные о погибших и пострадавших в огне не поступало. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в частном дома разгорелся в седьмом часу вечера в Тюмени. Сообщение о возгорании на улице Павлова поступило в МЧС во вторник, 18 апреля 2023 года. Когда первое подразделение пожарной охраны прибыло на место происшествия, наблюдалось открытое горение кровли частного жилого дома и надворных построек.

— Благодаря слаженным и профессиональным действиям тюмеских огнеборцев пожар был оперативно локализован, перехода огня на соседние строения не допущено, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Данные о погибших и пострадавших в огне не поступало. Общая площадь пожара составила более 180 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания от МЧС привлекалось 28 спасателей и 7 единиц спецтехники. Причины пожара выясняются.