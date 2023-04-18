Летом более 10 тысяч подростков в Тюмени пойдут на подработку

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Почти 10 тысяч подростков пойдут работать текущим летом. Об этом рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. Ребят набирают в «Отряды мэра». Они станут работать в четыре смены, самая большая по охвату для 1550 подростков.

— Также запланировано создание отряда, работа которого будет направлена на формирование у несовершеннолетних безопасного образа жизни совместно с МЧС, — уточнил Руслан Кухарук.

Добавим, летняя трудовая деятельность и трудоустройство подростков очень востребованы в Тюмени, поэтому мэр подготовил предложения по увеличению числа вакансий на популярные смены.