В Тюмени вынесли приговор «черному» риелтору за мошенничество на сумму свыше 12,9 млн рублей

С 2015 по 2017 годы осужденная получала сертификаты на материнский капитал. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени осудили «черного» риелтора за мошенничество на сумму свыше 12,9 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении 57-летней обвиняемой рассмотрели в Калининском районном суде.

По данным прокуратуры, с 2015 по 2017 годы осужденная получала сертификаты на материнский капитал и склоняла их обладателей заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья для обналичивания денежных средств.

Фото: прокуратура по Тюменской области

— Она также подыскивала знакомых людей, имеющих квартиры, и убеждала их совершить ряд юридически значимых действий, направленных на получение средств материнского капитала посредством формального отчуждения квартир в пользу владельцев сертификата с последующим возвращением жилья, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Тюменской области.

Таким образом, риелтор оставила без квартиры 7 граждан и причинила ущерб на 12,4 миллиона рублей. Также она похитила у подруги 450 тысяч рублей.

Изучив материалы дела, суд отправил тюменку на 8,5 лет в колонию общего режима.