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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:43

Уровень воды в тюменской реке Туре в 2023 году поднимется выше пяти метров в период весеннего паводка

Сейчас уровень воды достигает 133 сантиметров
Серафима Краснова
Сейчас уровень воды достигает 133 сантиметра.

Сейчас уровень воды достигает 133 сантиметра.

Фото: Татьяна Коркина

Весной уровень воды на Туре в Тюмени поднимется до 5 метров 20 сантиметров относительно гидрологического поста под мостом Челюскинцев. Такое заявление сделал руководитель департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Олег Датских.

Сейчас уровень воды достигает 133 сантиметров, пишет «Мегатюмень».

– В 2022 году в паводок вода поднялась на 3,3 метра. Самое большое повышение за относительно недавний период наблюдалось в 2016 году, – уточнил Олег Датских.

Отметим, в конце марта 2023 года специалисты провели проверку готовности водозагродительных дамб.