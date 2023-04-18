Уровень воды в тюменской реке Туре в 2023 году поднимется выше пяти метров в период весеннего паводка

Сейчас уровень воды достигает 133 сантиметра. Фото: Татьяна Коркина

Весной уровень воды на Туре в Тюмени поднимется до 5 метров 20 сантиметров относительно гидрологического поста под мостом Челюскинцев. Такое заявление сделал руководитель департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Олег Датских.

Сейчас уровень воды достигает 133 сантиметров, пишет «Мегатюмень».

– В 2022 году в паводок вода поднялась на 3,3 метра. Самое большое повышение за относительно недавний период наблюдалось в 2016 году, – уточнил Олег Датских.

Отметим, в конце марта 2023 года специалисты провели проверку готовности водозагродительных дамб.