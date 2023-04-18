В Ялуторовске неизвестные приехали на квадроциклах и расстреляли собак из ружья

Фото: соцсети.

В Тюменской области неизвестные расстреляли трех собак. Зверей не удалось спасти, но за их жизнь боролись ветеринары. Призыв о помощи опубликовала хозяйка собак Дарья. Девушка рассказала в социальных сетях, что двое мужчин приехали на квадроциклах на охраняемую территорию и произвели несколько выстрелов из ружья.

– В Ялуторовске 15 апреля около 5 часов вечера старая дорога на Кавдык. На не огороженном земельном участке в поле, двое неизвестных на квадроцикле расстреляли из ружья собак. Погибли собака лайка и ее щенок, – рассказывает хозяйка животного в социальных сетях.

Фото: соцсети.

Тюменка очень переживает, что инцидент останется без огласки, и требует правосудия. Ранее она ни с кем конфликт не затевала, лица стрелков не запомнила. Журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что правоохранителями инициирована проверка.

– Проводится доследственная проверка сотрудниками полиции города Ялуторовска. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к произошедшему. По итогам доследственной проверки будет дана оценка произошедшему, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, в текущем году уже произошел один такой резонансный инцидент. Хозяин собаки разрубил ей голову, а потом пытался избавиться от тела, выкинув его в мусорный контейнер. Волонтеры рассказывали редакции, что истерзанных животных находят в разных местах Тюмени. Последний раз прохожие обнаружили пса со снятым скальпом. Животное находится в медицинском учреждении, проходит реабилитацию.