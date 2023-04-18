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НовостиОбщество18 апреля 2023 10:39

Шествие «Бессмертного полка» в Тюмени 9 мая 2023 года отменили из соображения безопасности

Тюменцам предложили разместить портреты Героев Великой Отечественной войны на автомобилях или приклеить на стекло
Серафима Краснова
Тюменцам предложили разместить портреты Героев Великой Отечественной войны на автомобилях или приклеить на стекло.

Тюменцам предложили разместить портреты Героев Великой Отечественной войны на автомобилях или приклеить на стекло.

Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, в каком формате пройдет шествие «Бессмертный полк» в Тюмени. Мероприятие отменили во всех регионах России. Организатор шествия Геннадий Иванов заявил, что жители могут выразить свое уважение к ветеранам иным способом.

Он предложил, разместить портреты героев Великой Отечественной войны на автомобиль или приклеить на стекло.

– Полицейским, например, нельзя быть с транспарантом – у них служба. Но можно взять с собой бейджик с фотографией ветерана – это не запрещено. Ведь это их день, они должны быть с нами все это время. Конечно, это не полноценная альтернатива традиционного формата, но безопасность сегодня важнее, – написал Геннадий Иванов в социальных сетях.

Организатор шествия уточнил, что очный формат «Бессмертного полка» отменен из соображения безопасности.