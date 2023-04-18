Шествие «Бессмертного полка» в Тюмени 9 мая 2023 года отменили из соображения безопасности

Тюменцам предложили разместить портреты Героев Великой Отечественной войны на автомобилях или приклеить на стекло. Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, в каком формате пройдет шествие «Бессмертный полк» в Тюмени. Мероприятие отменили во всех регионах России. Организатор шествия Геннадий Иванов заявил, что жители могут выразить свое уважение к ветеранам иным способом.

Он предложил, разместить портреты героев Великой Отечественной войны на автомобиль или приклеить на стекло.

– Полицейским, например, нельзя быть с транспарантом – у них служба. Но можно взять с собой бейджик с фотографией ветерана – это не запрещено. Ведь это их день, они должны быть с нами все это время. Конечно, это не полноценная альтернатива традиционного формата, но безопасность сегодня важнее, – написал Геннадий Иванов в социальных сетях.

Организатор шествия уточнил, что очный формат «Бессмертного полка» отменен из соображения безопасности.