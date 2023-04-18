В крупном дилерском центре Тюмени появилась возможность купить автомобиль со скидкой до 550 тысяч рублей

Фото: архив ООО «Восток Моторс Тюмень».

Уход брендов с российского авторынка и трудности с поставками из-за рубежа стали проблемой не только дилерских центров. Стоимость салонных авто взлетела и потянула за собой цены на вторичном рынке.

В федеральном холдинге «Восток Моторс» позаботились, чтобы тюменцы могли купить удобное авто по своему бюджету.

Обеспечивают автомобилями уральцев и северян

«Восток Моторс» работает на рынке 17 лет. С 2005 года группа компаний «Восток Моторс» представляет восемь известных мировых автомобильных брендов. Здесь предлагают услуги по обслуживанию, выгодные программы покупки и обмена авто, кредитования, лизинга и страхования. Автомобили – напрямую от производителя со скидкой до 10%.

Неделя распродаж в «Восток Моторс»

С 17 по 23 апреля компания проводит клиентские дни. Гостей ждет мультипрезентация автоновинок с тест-драйвом и спецпредложениями. Выгода на покупку авто может достигать 500 000 рублей, а если приобрести машину в день визита в салон, то скинут еще 50 000 рублей.

В компании «Восток Моторс» (ул. Алебашевская, 11) горожан уже ждут более 1 000 новых автомобилей популярных моделей и машин с пробегом. В «Восток Моторс» подберут машину, исходя из того, какую сумму в месяц покупатель готов тратить на автомобиль.

Фото: архив ООО «Восток Моторс Тюмень».

– Иногда клиент приходит за престижной дорогой машиной, на которую копил последние несколько лет или взял кредит, но поддерживать такое авто ему не по карману. Отталкиваться надо не от стоимости машины, а от возможности ее обслуживать, – говорят в «Восток Моторс».

Компания предлагает новую программу кредитования: можно забрать автомобиль с первым взносом от 0 рублей и процентной ставкой от 9,0%. Максимальный срок кредита продлевают до 84 месяцев.

Менять авто один раз в год – это выгодно

«Восток Моторс» предлагает также автомобили с пробегом. Здесь организовали площадку с полной юридической и технической экспертизами для обмена б/у автомобилями.

В «Восток Моторс» уверены, что выгоднее обменивать автомобиль раз в год, чем продавать и покупать новый каждые два-три года. С таким сервисом машина становится выгодной инвестицией, а не приносит постоянные расходы.

«Восток Моторс»:

г. Тюмень, ул. Алебашевская, 11,

тел. +7 (3452) 75-77-77,

vostok-motors.ru

ПАО «Совкомбанк»

sovcombank.ru/credits/auto

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