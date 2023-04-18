В Тюменской области предприниматель содержал страусов, хорьков и пони без лицензии

В суд обратилось Управление Россельхознадзора по Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области предприниматель содержал зоологическую коллекцию, состоящую из страусов, енотовидных собак и лис. Также в арсенале бизнесмена были пони, лошади и кролики. Зоопарк располагался в селе Чикча.

В суд обратилось Управление Россельхознадзора по Тюменской области. Звери использовались в культурно-зрелищных целях, при этом их владелец не имел специальной лицензии.

– Принимая во внимание данное обстоятельство, в отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Решение о принятии заявления к производству арбитражного суда будет принято в течение 5 рабочих дней.