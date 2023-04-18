За неделю число покусанных клещами тюменцев выросло в 2 раза

Обнародованные показатели не превышают среднемноголетних значений. Фото: Татьяна Коркина

Судя по озвученным 17 апреля 2023 года данным регионального Управления Роспотребнадзора за прошедшую неделю количество атакованных клещами жителей Тюменской области выросло в 2 раза: еще 10 апреля 2023 года сообщалось о 196 тюменцах, укушенных членистоногими, то в обновленной сводке говорится о 398, включая 84 детей.

Вместе с тем озвучено, что обнародованные показатели не превышают среднемноголетних значений.

– С начала сезона (с 16.03.2023) случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области, – уточнили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, сообщается, что случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.