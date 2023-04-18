Ямальские парламентарии предлагают повысить популярность инициативного бюджетирования среди населения

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

На Ямале прошло расширенное заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике, бюджету и финансам, на котором обсуждался вопрос внедрения в регионе инициативного бюджетирования.

В итоге депутаты пришли к мнению, что до 1 сентября 2023 года на сайтах местных администраций должен появиться раздел, посвященный проекту «Уютный Ямал». Он будет содержать информацию о реализации лучших практик социальных проектов.

По словам спикера ямальского парламента Сергея Ямкина, механизм инициативного бюджетирования позволяет привлекать граждан к решению вопросов местного значения и повышает их ответственности за будущее населенных пунктов.

– Инициативное бюджетирование дает каждому неравнодушному гражданину возможность участвовать в развитии своего поселения. Это создает у людей иное отношение к объектам благоустройства и в целом к малой родине, – пояснил спикер.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

По мнению председателя профильного комитета Виктора Казарина, инициативное бюджетирование является одной из лучших форм сотрудничества власти и населения.

– В настоящее время нет другой технологии государственного и муниципального управления, которая дала бы столько позитивных последствий от реализации. Также это повышение эффективности расходования бюджетных средств и повышение прозрачности их использования, – прокомментировал Виктор Казарин.

Еще к числу несомненных плюсов относится возможность привлечения дополнительного финансирования, которое не отражено в госпрограммах и местных стратегиях развития, а также возможность людей не только предложить идею, но и отследить путь до ее воплощения.

Также Виктор Казарин обозначил проблемы в развитии инициативного бюджетирования на уровне страны. В первую очередь это отсутствие комплексного правового регулирования и недостаточность информационных кампаний в его пользу. Зачастую о проекте говорят лишь во время его активной фазы, однако важно поддерживать интерес к нему на всех этапах реализации. Ведь инвестиции в поддержку молодежных инициатив многократно окупятся в будущем.