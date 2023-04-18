«История, объединяющая поколения»: сериал «Друг на час» с тюменкой Александрой Божневой стартовал на ТНТ

Фото: телеканал ТНТ.

На телеканале ТНТ по будням в 21.00 и в онлайн-кинотеатре PREMIER уже можно посмотреть комедию «Друг на час» – проект компании 1-2-3 Production с энергичным дуэтом актеров: Сергея Шакурова и Бориса Дергачева. Их совсем не похожие персонажи знакомятся в результате странного стечения обстоятельств и начинают вместе работать «друзьями на час» – людьми, которые за деньги скрашивают одиночество. В сериале также снялись Марина Васильева, Павел Деревянко, Евгения Симонова, Елена Валюшкина, Виктор Бычков, Ольга Тумайкина. Егор Корешков и другие актеры.

В центре сюжета – бывший педиатр Николай Сергеевич (Сергей Шакуров), который уходит на пенсию и не знает, как проводить свободное время. Дело в том, что он совсем один: детей и внуков нет, жена не так давно умерла, пообщаться особо не с кем. В грустных мыслях Николай Сергеевич идет в любимый ресторан, но обнаруживает на его месте клуб, в котором встречает веселого парня Леху. Тот случайно путает пенсионера со своим клиентом – человеком, купившим «друга на час». Таким способом Леха зарабатывает себе на жизнь. Но ошибка вскроется уже после того, как Николай Сергеевич и Леха прокутят большую сумму денег, узнают друг друга поближе, и им ничего не останется, кроме как продолжить путешествие во все тяжкие.

Над созданием проекта работала команда, запустившая такие хиты, как «Отпуск» и «Идеальная семья». Шоураннером сериала выступил Эмиль Никогосян («Чемпионы», «Идеальная семья»), который написал сценарий в соавторстве с Александром Маркиным («Чемпионы», «Идеальная семья»). Режиссёр-постановщик проекта – Александр Бойков, работавший над сериалом «Отпуск». Производством проекта занимались компания 1-2-3 Production и ТНТ, продюсеры: Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Тина Канделаки и Аркадий Водахов.

Актриса Александра Божнева:

– Мне постоянно говорили, что я очень похожа на актрису Евгению Симонову. В сериале «Друг на час» жену главного героя играет как раз Евгения Павловна. А режиссёр искал похожую девушку на ту же роль, но в молодости. Вероятнее всего, мою анкету нашли в базе «Мосфильма». Мне позвонили, я приехала в павильон. Как такового кастинга не было, меня поставили перед фактом, сказав: «Если готовы, мы вас снимаем! Добро пожаловать в команду! Сложных сцен не было, ощущалось волнение, оттого что вокруг меня столько известных актёров. Да и слов у меня практически не было, в основном действия: прогулки, танцы. Несмотря на огромный пул работы и множество смен, экранного времени с моим участием будет не так много. Поскольку в сериале это врезки из прошлого. Готовый продукт я сама первый раз посмотрела по телевизору.

Смотрите сериал «Друг на час» по будням в 21.00 на ТНТ.