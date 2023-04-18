В Тюмени суд арестовал счета строительной компании, уличенной в коррупции

Прокурор в отношении подрядчика возбудил дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени прокуратура привлекла строительную компанию к административной ответственности за правонарушение в сфере коррупции. В частности, компания заключила договор подряда на производство строительно-монтажных работ на объектах ресурсоснабжающей организации.

– За способствование в дальнейшем прохождении конкурсных процедур с филиалом, организацию своевременного подписания необходимых документов, оплаты выполненных работ либо не препятствованию этому руководитель хозяйствующего субъекта передал бывшему директору филиала и его двум заместителям денежные средства на общую сумму 600 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокурор в отношении подрядчика возбудил дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Также следователи наложили арест на имущество предприятия на сумму свыше 1 миллиона рублей. Изучив материалы дела, суд назначил компании штраф в размере около 500 тысяч рублей.