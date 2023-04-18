В тюменском районе с 17 апреля ввели карантин из-за смертельного вируса

Фото: Управление ветеринарии Тюменской области.

В Тюменской области ввели карантин из-за опасной инфекции. Во время мониторинга и лабораторных исследований в населенных пунктах региона специалисты лаборатории обнаружили вирус бешенства в патологическом материале, отобранном от лисицы. В связи с этим с 17 апреля на территории Казанского района действуют некоторые запреты.

Сотрудники ветеринарной лаборатории проводят мероприятия по ликвидации заболевания в соответствии с законодательством.

Напомним, бешенство – это острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Болезнь может привести к смертельному исходу.