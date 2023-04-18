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НовостиОбщество18 апреля 2023 5:29

В Тюмени найден виновник ландшафтного пожара на Велижанском тракте, который не погашен до сих пор

На тюменца составлен административный протокол в рамках компетенции
Серафима Краснова
На тюменца составлен административный протокол в рамках компетенции.

На тюменца составлен административный протокол в рамках компетенции.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сотрудники полиции установили личность виновника пожара на Велижанском тракте под Тюменью, который полыхает в регионе до сих пор. По данным ведомства, 17 апреля в УМВД поступило сообщение о правонарушении.

Выяснилось, что к преступлению, возможно, причастен 46-летний мужчина. На допросе он признался, что обжигал металлические провода на поле.

– В какой-то момент возгорание стало бесконтрольным, самостоятельно потушить его не получилось, и он покинул место возгорания, – говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

На тюменца составлен административный протокол в рамках компетенции.