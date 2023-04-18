В Тюмени найден виновник ландшафтного пожара на Велижанском тракте, который не погашен до сих пор

На тюменца составлен административный протокол в рамках компетенции. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сотрудники полиции установили личность виновника пожара на Велижанском тракте под Тюменью, который полыхает в регионе до сих пор. По данным ведомства, 17 апреля в УМВД поступило сообщение о правонарушении.

Выяснилось, что к преступлению, возможно, причастен 46-летний мужчина. На допросе он признался, что обжигал металлические провода на поле.

– В какой-то момент возгорание стало бесконтрольным, самостоятельно потушить его не получилось, и он покинул место возгорания, – говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

На тюменца составлен административный протокол в рамках компетенции.