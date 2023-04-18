В Тюмени на главу нефтекомпании завели уголовное дело из-за неуплаты налогов в размере 109 млн рублей

На имущество обвиняемого наложен арест Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области будут судить генерального директора коммерческой компании, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 109 миллионов рублей. Детали уголовного дела озвучили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По версии следствия, руководитель коммерческой организации, которая занималась производством нефтепромыслового оборудования и металлоконструкций, умышленно сфальсифицировал налоговые декларации.

– Обвиняемый, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, в период с января 2016 г. по март 2019 г. организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности недостоверных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги организации не оказывали, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На имущество обвиняемого наложен арест. Собранные следствием материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.