Ландшафтный пожар на 8-м км Велижанского тракта под Тюменью удалось локализовать к ночи 18 апреля

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Ландшафтный пожар на 8-м километре Велижанского тракта удалось локализовать только к глубокой ночи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Накануне днем, 17 апреля, возникло возгорание травы и растительности. Для ликвидации пожара привлекалось 37 спасателей и 12 единиц спецтехники.

– В настоящее время пожар сухой травы и растительности в поле близ восьмого километра Велижанского тракта локализован, угрозы жилым домам и социально значимым объектам нет, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области во вторник, 18 апреля 2023 года.

Сотрудники ведомства остались окарауливать место происшествия. Утром спасатели снова приступили к ликвидации горения.