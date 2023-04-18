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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 1:00

С Севера на Тюменскую область 18 апреля 2023 года идет антициклон с мощным снегопадом

Снегопад ожидается на юго-восточной части региона
Серафима Краснова
Снегопад ожидается на юго-восточной части региона.

Снегопад ожидается на юго-восточной части региона.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Как сообщает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», во вторнику, 18 апреля 2023 года, в Тюменской области ожидается существенное потепление. Так, в соответствии с прогнозом метеорологов, во вторник температура воздуха в Тюмени прогреется до +8 градусов, местами по области температура поднимется до +9 градусов.

Однако вместе с потеплением с Севера на Тюменскую область зайдет антициклон с осадками. Снегопад ожидается на юго-восточной части региона. Ночью столбики термометров опустятся до - 15 градусов. Порывы ветра усилятся до 11 метров в секунду.

Фото: скриншот сервис визуализации погоды «Вентускай.ком».

Фото: скриншот сервис визуализации погоды «Вентускай.ком».

По народным приметам, 18 апреля 2023 года отмечается день Федула Ветреника. 18 апреля нельзя убираться и выбрасывать мусор - можно вынести из жилища счастье, удачу, спокойствие. Нельзя бросать что-либо в окно — на дом беды нападут.