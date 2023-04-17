Жителей Тюменской области приглашают на онлайн-голосование за объекты благоустройства с 15 апреля

Фото: официальный сайт полпреда президента РФ по УрФО.

В течение полутора месяцев тюменцы смогут определить общественные пространства – парки, скверы и набережные, которые нужно благоустроить в первую очередь. Голосование за дизайн-проекты началось в УрФО.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев попросил жителей старше 14 лет принять участие в голосовании.

– Федеральный проект по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России, один из самых массовых и успешных. Уверен, такая включенность и заинтересованность граждан позволят сделать наши города еще более красивыми, комфортными и безопасными, – заявил Владимир Якушев.

Добавим, что голосование проходит с 15 апреля по 31 мая 2023 года.