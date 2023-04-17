Изо рта в рот – получается микроб, или Вся правда о поцелуях и здоровье зубов

Иммунитет призван защитить наш организм от потенциально опасных «врагов»: вирусов, бактерий, микробов, инфекций.

Знаете ли вы, что целоваться не только приятно, но и полезно? Научно доказано: поцелуи имеют целый ряд оздоравливающих «побочных эффектов», в числе которых благоприятное воздействие на состояние зубов, десен, полости рта и всего организма. Правда ли, что поцелуи влюбленных способны помочь от зубной боли, снизить риски кариеса и заменить регулярную чистку зубов, мы выяснили вместе с Мехринисо Чащиной, стоматологом-гигиенистом семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Наверняка многие взрослые помнят детскую поговорку: изо рта в рот – получается микроб. Но если раньше смысл этих поучительных слов заключался в том, что обмениваться слюной с другими людьми – значит вредить своему здоровью, то теперь ученые небезосновательно полагают, что не всё так однозначно. Оказывается, происходящий во время поцелуев обмен микрофлорой, которая живет во рту каждого из нас, может быть даже полезен для иммунитета. Но обо всем по порядку.

Поцелуи и 80 миллионов микробов

Иммунитет призван защитить наш организм от потенциально опасных враго»: вирусов, бактерий, микробов, инфекций. Казалось бы, чтобы укрепить иммунитет, человеку нужно как можно реже сталкиваться с различными «чужаками», но на самом деле людям, наоборот, нужно постоянно пополнять личную «коллекцию» бактерий. Именно во время встреч с чужеродными агентами из окружающей среды – болезнетворными микроорганизмами, грибками, вирусами – иммунные клетки тренируются и учатся отражать внешние атаки на организм.

Когда и как мы знакомимся с новыми бактериями? Это происходит во время еды, при взаимодействии с различными предметами и, конечно же, в процессе вербального общения с другими людьми. Именно рот, активно задействованный при устной речи, является входными воротами в «микробный» мир каждого человека, который, как заверяют ученые, насчитывает порядка 100 трлн микроорганизмов, в то время как в ротовой полости живет более 700 разновидностей бактерий. И с этой точки зрения поцелуи представляют собой эффективный тренинг, во время которого происходит знакомство иммунитета с огромным количеством новых для него микробактерий.

Исследователи, организовавшие экспериментальный поцелуй, утверждают, что за десять секунд от одного партнера к другому передается порядка 80 миллионов микробов. Эта внушительная цифра не придумана, а установлена сложным опытным путем, и результаты эксперимента опубликованы в научном журнале Microbiome. Стоит ли паниковать и отказываться от поцелуев? Давайте разбираться дальше

Поцелуй как лекарство от зубной боли и других недугов

Стоматологи особо отмечают, что во время поцелуя усиливается выделение слюны, богатой соединениями кальция и фосфора.

Ученые так заинтересовались влиянием поцелуев на человеческий организм и происходящими в это время физиологическими процессами, что даже учредили отдельную науку для их изучения – филематологию. Удалось установить, что примерно 80% бактерий, обитающих во рту человека, одинаковы, а 20% – индивидуальная особенность. При поцелуе партнеры ими обмениваются, и этот приятный «чейндж» бактериями ротовой полости не только не вреден, но и полезен, причем не только для здоровья зубов и десен, но и для всего организма, поскольку именно «чужаки» стимулируют работу иммунитета, повышая его сопротивляемость к инфекциям.

Укрепление общего здоровья – это далеко не единственный незапланированный побочный эффект, к которому приводит желание влюбленных целоваться. Поцелуи как часть романтических отношений снижают кровяное давление и при этом тонизируют жизненные силы, улучшают кровообращение, ведь сердце начинает биться сильнее, усиливают кровоснабжение тканей. У целующихся людей происходит всплеск адреналина и окситоцина, при этом снижается уровень гормона стресса и напряжения – кортизола. Во время поцелуя также вырабатывается эндорфин – гормон удовольствия и радости, который обладает болеутоляющим действием. Поэтому можно смело утверждать, что поцелуй способен облегчить и зубную боль.

Стоматологи особо отмечают, что во время поцелуя усиливается выделение слюны, богатой соединениями кальция и фосфора, которые проникают в зубную эмаль и помогают снизить риски развития кариеса. Кроме того, слюна нейтрализует кислоты, разрушающие эмаль, и помогает смывать с поверхности зубов бактерии и частички пищи, а значит, уменьшает количество ежедневно образующегося зубного налета.

Еще один дополнительный бонус, который дают поцелуи (наряду с активным слюноотделением, так полезным для зубов), – это массаж десен. Хорошее кровоснабжение тканей и массажный эффект помогают противостоять таким серьезным заболеваниям, как пародонтоз.

Таким образом, поцелуи, несомненно, полезны. Они положительно влияют на настроение, работу сердца, легких, состояние сосудов, зубов и десен, а также на общий тонус организма.

«Поцелуй – переносчик инфекции»

Плакат с такой неромантичной надписью висел на стене ЗАГСа в одном из юмористических рассказов Ильфа и Петрова. И это тоже правда. Несмотря на неоспоримую пользу и комплексный оздоравливающий эффект, поцелуи таят в себе и потенциальную угрозу для здоровья влюбленных, поскольку, помимо полезных и безвредных для иммунитета бактерий, партнеры могут обмениваться и возбудителями разных заболеваний. Так, бактерии Streptococcus mutans и Streptococcus sanguis в большом количестве влияют на активное развитие кариеса.

В числе других болезней, передающихся «изо рта в рот», вирус герпеса, грипп, ОРВИ, менингококковая инфекция и инфекционный мононуклеоз, который иногда называют болезнью поцелуев, поскольку он часто наблюдается в подростковом возрасте и ранней молодости, а передача вируса происходит через слюну. Не так давно ученые также установили, что при активном обмене слюной можно передать партнеру даже язву желудка, чьим переносчиком является бактерия Helicobacter. Все эти заболевания негативно сказываются не только на состоянии полости рта, здоровье зубов и десен, но и отражаются на жизненно важных функциях организма. Чтобы избежать столь неприятных последствий, поцелуи лучше дарить людям, в здоровье которых вы уверены.

Как и поцелуем насладиться, и кариесом не заразиться?

С таким вопросом мы обратились к Мехринисо Чащиной, стоматологу-гигиенисту семейной стоматологии «Доктор Альбус».

– Мехринисо Аъзамовна, как влюбленным минимизировать потенциальную опасность поцелуев? И что все-таки перевешивает – польза или риски?

– Если выполнять все рекомендации стоматолога по уходу за зубами, то поцелуй – это очень даже полезно, ведь во время него происходит выброс адреналина и окситоцина, что вызывают бурю эмоций! Что можно сделать, чтобы минимизировать все риски для здоровья зубов, десен и всей полости рта? Качественно выполнять домашнюю гигиену минимум дважды в день, употреблять в пищу меньше сладостей и быстрых углеводов, регулярно посещать своего стоматолога и делать процедуру профессиональной гигиены каждые 3 – 6 месяцев.

– Все же можно или нет заразиться кариесом через поцелуй?

– Через поцелуй передаются только бактерии, но никак не кариес. И да, бактерии в большом количестве в итоге могут привести к развитию кариеса. Во избежание таких негативных последствий необходимо качественно выполнять домашнюю гигиену.

– Не вредны ли для здоровья зубов маленьких детей поцелуи родителей и общая посуда за семейным столом? Можно ли передать своему ребенку патогенные микробы, если есть одной ложкой или облизывать упавшие пустышки?

– Само по себе облизывание ложек или пустышек является противоестественным действием, и это уж ни в коем случае не способ обезопасить ребенка от вредных микроорганизмов. Скорее, наоборот, поскольку у взрослого человека есть антитела ко многим вирусам, а маленькие дети их еще не имеют. Ни в коем случае не делайте этого!

– Можно ли целоваться с брекетами? И есть ли реальный риск зацепиться брекетами при поцелуе?

– Могу предположить, что такое возможно только при первом поцелуе, и то если оба партнера носят брекеты. А если серьезно, то такой риск очень маловероятен.

– Почему целоваться можно, а использовать зубную щетку партнера – нет?

– Зубная щетка потому и называется индивидуальным средством гигиены, что предназначена только для одного человека. Не стоит передавать партнеру микробы таким способом. Лучше уж поцелуй, чем «втирание» микробов от чужой щетки.

– Когда от поцелуев лучше на время отказаться?

– Совершенно очевидно, что лучше не обмениваться бактериями тогда, когда люди болеют, имеют герпес или систематически не соблюдают гигиену полости рта. Но чаще всего те, кто влюблен и часто целуется, тщательнее следят за чистотой зубов, поэтому регулярно и качественно их чистят, жуют после еды жевательные резинки и пользуются ополаскивателем для полости рта, зубными нитями и ирригатором, чтобы иметь привлекательный внешний вид зубов и свежее дыхание. Поэтому поцелуи на пользу как нашим пациентам, так и нам, стоматологам. Так что целуйтесь на здоровье!